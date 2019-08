Marcha para Jesus e desfile terão presença de Reinaldo

A 23º Marcha para Jesus que será realizado nesta segunda-feira (26) junto com o aniversário de Campo Grande que completa 120 anos e contará com a presença do governador do estado, Reinaldo Azambuja. A concentração do público que participarão do evento será às 14h na Praça do Rádio no centro – centro.

Antes de seguir para a Marcha, Reinaldo estará no desfile cívico-militar a partir das 7h45, na rua 13 de Maio, com a avenida Afonso Pena. O evento conta com a participação de mais de 50 entidades, entre escolas, associação de moradores, corporações militares, colônias, clubes, federações, associações beneficentes, além de bandas e fanfarras.

A expectativa da prefeitura é de que o desfile tenha um público superior a 30 mil pessoas.

Marcha para Jesus

No período da tarde, Azambuja participará da Marcha para Jesus a partir das 8h, ele estará no palco montado na avenida Via Parque.

No bairro Chácara Cachoeira, o trânsito da rua Luis Alexandre de Oliveira, mais conhecida como Via Parque, no já está interditada e com o palco montado. A expectativa da organização é de um público de mais de 100 mil pessoas.

