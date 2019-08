Reinaldo cede aeroporto de Corumbá para a Bolívia combater incêndio

O governador Reinaldo Azambuja garantiu nesta quinta-feira (22) apoio à operação de combate ao incêndio que atinge a região de fronteira entre o Brasil e Bolívia, para isso, as equipes bolivianas usarão o aeroporto de Corumbá, que fica mais próximo dos focos de incêndio.

Reinaldo destacou que o combate ao incêndio é uma questão de urgência e, além de usar o aeroporto, o governador autorizou que as equipes abasteçam as aeronaves quantas vezes forem necessárias. “Fizemos uma questão de cedência, isso é urgência e não podemos deixar a burocracia atrasar, por isso. Cabe a nós brasileiros estender a mão aos bolivianos principalmente para que abasteçam as aeronaves, o fogo está a 150 quilômetros de Corumbá, o aeroporto boliviano mais próximo está a 700 quilômetros, então vamos abastecer as aeronaves bolivianas em Corumbá para que eles possam, em conjunto conosco, acabar com esses focos de incêndio”, destacou.

O incêndio

A Bolívia sofre com o maior incêndio de sua história recente com pelo menos 500 mil hectares de área consumida pelo fogo. A nuvem que sai de Roboré, município do sudeste boliviano, quase fronteira com o Brasil.

Os primeiros focos de incêndio foram detectados há 16 dias. O fogo atinge pelo menos dez povoados. A região atingida abriga um dos parques mais emblemáticos do país, rico em fauna e flora.

