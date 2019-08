Reinaldo e Bolsonaro são bem avaliados em MS, diz pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Ranking divulgada nesta quinta-feira (22) aponta que as gestões do presidente Jair Bolsonaro e do governador Reinaldo Azambuja são consideradas “ótimas ou boas” pela maioria dos eleitores de Mato Grosso do Sul. No caso do governador, 37,12% dos sul-mato-grossenses avaliam a administração como ótima/boa, enquanto 30,04% consideram regular e 20,25% responderam ruim/péssima.

O restante dos entrevistados (12,59%) não soube responder. No que se refere a Jair Bolsonaro, 44,37% dos eleitores sul-mato-grossenses consideram a administração do presidente ótima/boa. Enquanto isso, 27,16% avaliam a gestão como regular, 17,04% como péssima e 11,43% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada em 20 municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 11 e 21 de agosto de 2019. Tendo como base a opinião pública, são usados três métodos: o de pesquisa domiciliar, pesquisa em grandes concentrações e por telefone, onde são ouvidas em média 2,4 mil pessoas acima de 16 anos.

O objetivo do levantamento é mostrar à população o trabalho que vem sendo realizado pelas autoridades, e também serve para que os governantes saibam, pela opinião popular, o que devem melhorar.





