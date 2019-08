Desfile de 26 de Agosto será na 13 de Maio

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Com as obras de requalificação da rua 14 de Julho ainda em andamento, o tradicional desfile cívico de 26 de Agosto, dia do aniversário de Campo Grande, será realizado na rua 13 de Maio neste ano.

A montagem da estrutura do palco começará no domingo (25), a partir das 13 horas. Por conta disso, o acesso à avenida Afonso Pena, nos dois sentidos, entre a rua 14 de Julho e a rua 13 de Maio ficam interditados. A rua 13 de Maio ficará interditada apenas meia pista de rolamento para montagem das arquibancadas.

O desfile

O evento será realizado na rua 13 de Maio, entre a avenida Mato Grosso e rua Sete de Setembro, a partir das 8 horas. A concentração está prevista para ser realizada na altura da rua Barão do Rio Branco e a dispersão a partir da rua 7 de setembro, indo até a avenida Fernando Corrêa da Costa.

A expectativa é de que o desfile tenha um público superior a 30 mil pessoas, a exemplo do ano passado. 54 entidades entre escolas, associação de moradores, corporações militares, colônias, clubes, federações, associações beneficentes, além de bandas e fanfarras, entre outras instituições, desfilarão.

