Campo Grande verá estreia do Corinthians no Sertões

Saiba Mais Esportes Sertões desembarca em Campo Grande para festa com Bruninho e Davi

O maior rally das Américas terá, pela primeira vez, a participação da equipe do Corinthians, a Rally Timão. A cidade de Campo Grande terá o privilégio de ser a primeira a ver de perto os carros alvinegros que fazem a largada no próximo sábado. O time é composto por uma Mitsubishi L200 Triton, um Buggy Giaffone e um UTV Can Am-X3.

No UTV Can Am-X3, a dupla Pedro Queirolo e Rodrigo König tem objetivo bem definido para encarar os mais de 4.900 km de percurso.



“O principal objetivo em um Rally dos Sertões é chegar ao final. Para nós, que representamos o Corinthians, o dia de encerramento do rally também é o dia do aniversário do clube. Então, queremos um pódio para dar de presente para toda a nação”, conta König.



Neste ano, o Rally dos Sertões larga de Campo Grande (MS) e passará por seis estados antes da chegada em Aquiraz (CE). Ao longo do percurso serão nove cidades-base para as equipes de apoio, pilotos e navegadores.



Os corinthianos já elegeram o principal desafio para o Sertões 2019, que terá 59% do percurso com trechos de Especiais. As etapas de Maratona entre Porto Nacional (TO) e Bom Jesus (PI)



“Trecho fácil não tem, mas o maior desafio será o trecho da quarta e quinta-feira, porque não teremos as equipes de apoio e o abastecimento será mais restrito. O desafio é cuidar da parte mecânica do carro e ainda controlar o consumo de combustível para poder concluir a etapa”, afirma Rodrigo Konig.



A programação do Rally dos Sertões 2019 começa no próximo sábado (24) com uma disputa em homenagem aos 120 anos da Cidade Morena, em um circuito fechado na Praça do Papa, para definir a ordem de largada dos competidores. A partir de domingo, eles ganham a estrada para encarar as oito etapas do percurso.



A Rally Timão tem o apoio da OMP Racing, Agência Hangar8, Fazenda Coronel Jacinto e Extreme Sim Racing. Rodrigo König e Pedro queirolo contam com a força da MultiSolution, Auto+ e Casarini.



O percurso do Sertões 2019

Prólogo – 24/08 – Circuito Feira de Campo Grande

1ª etapa – 25/08 – Campo Grande (MS)- Costa Rica (MS): 487,42KM

2ª etapa – 26/08 – Costa Rica(MS)- Barra do Garças(MT): 644,36 KM

3ª etapa – 27/08 – Barra do Garças(MT)- São Miguel do Araguaia (GO): 764,82 KM

4ª etapa – 28/08 – São Miguel do Araguaia (GO)- Porto Nacional(TO): 570,10 KM

5ª etapa – 29/08 – Porto Nacional (TO)- São Felix do Tocantins(TO): 475,02 KM

6ª etapa – 30/08 – São Felix do Tocantins(TO)- Bom Jesus(PI): 537,85 KM

7ª etapa – 31/08 – Bom Jesus (PI)-Crateus(CE): 955,80 KM

8ª etapa – 01/09 – Crateus(CE)- Aquiraz(CE): 404,50 KM

