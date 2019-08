Sertões desembarca em Campo Grande para festa com Bruninho e Davi

Campo Grande viverá uma experiência inesquecível na largada do Sertões, no próximo sábado dia 24. A Praça do Papa vai tremer. O espetáculo começa às 16hs com o mata-mata que define a ordem de largada do maior Rally das Américas. Depois tem show da dupla sertaneja Bruninho e Davi e muita energia positiva. A festa dos 120 anos de Campo Grande merece uma festança. E o público aniversariante ganha um presente: a entrada é gratuita, basta chegar e celebrar.

A ordem de largada é muito importante nas provas off-road. Quem larga na frente enfrenta menos poeira no caminho. O mata-mata que define a ordem de largada é chamado de super-prime. Os oito mais rápidos de cada categoria, que são definidos no prólogo da manhã, vão para o tira teima, numa circuito de terra construído especialmente para esse desafio. Duas máquinas entram na pista de cada vez. O vencedor segue na disputa até sobrar o “pole position”, ou seja quem vai largar na frente na primeira especial da prova.

Depois do Super Prime, o público de Campo Grande vai acompanhar uma disputa de celebridades. E quando a adrenalina de todos estiver a 300 km/h começa o show da dupla Bruninho e David. É festa para ninguém ficar parado.

Antes e depois do evento de largada o público de Campo Grande está convidado a ver os carros e as motos de perto na Vila Sertões, localizada na Feira Central da cidade.

Contexto

As provas off-road são conduzidas pela soma de tempos dos pilotos em cada uma das especiais. Quem fizer o percurso com o menor tempo lidera a competição. O Sertões 2019 tem oito etapas. São mais de 4.800 km de Campo Grande até Aquiraz (CE). Cada etapa é dividida em três trechos: Deslocamento Inicial (DI), percurso da Vila Sertões, zona de boxe, até a largada da especial. Especial: que é o trecho cronometrado. As especiais têm em média 500 km de distância esse ano. Depois do trecho cronometrado vem o deslocamento final, mais um percurso sem cronometragem que termina na Vila Sertões da cidade destino, denominada de Cidade Anfitriã. Os pilotos só conhecem o trajeto das especiais um dia antes através de uma planilha. Quem anda de carro ou de UTV, uma espécie de buggy de competição, leva um navegador que vai informando os detalhes do caminho, já os pilotos de moto têm de pilotar e navegar ao mesmo temo. Por isso as provas de rally são tão emocionantes. Imaginem um piloto andando a mais de 150km/h numa estrada de terra sem saber para qual lado é a próxima curva. Quem quiser acompanhar a prova minuto a minuto pode baixar o Aplicativo do Sertões que já está disponível nas lojas da APP Store e da Google Store. O APP é conectado ao sistema de navegação dos carros e informa a posição exata dos competidores a cada momento.

Programação - Sábado – 24/08

07h00- ABERTURA DA ARENA SERTÕES PARA O PÚBLICO

07h00 - 8h00 - Posicionamento dos veículos de competição no Parque Fechado

08h00 - Início do Prólogo (Tomada de Tempo) e FOTO OFICIAL com todos competidores.

Largada da 1ª Moto, após a largada da última moto será a largada do 1º quadri.

Após a largada do último quadri será dada a largada do 1º UTV

Após a largada do último UTV será dada a largada do 1º carro

Encerramento do Prólogo

14h00 - 16h00 - Corrida de Rua - Jogos Radicais Urbanos

16h50 - 17h20 - Concentração pilotos no Parque Fechado para a largada na Rampa

17h00 - 17h30 - Execução do Hino Nacional com Exército Brasileiro e Show de Freestyle da Honda

17h30 - 20h00 - Super Prime (mata-mata com os 8 melhores de cada categoria)

20h30 - 21h00 - Cerimonial de Abertura

21h00 - 22h30 - Show Encerramento com a dupla Bruninho & Davi

