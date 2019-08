Reinaldo demite Beto Mariano, réu da Lama Asfáltica

O governador Reinaldo Azambuja demitiu nesta quarta-feira (7) o fiscal de obras públicas da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Wilson Roberto Mariano Oliveira, o Beto Mariano.

Além de Mariano, o Diário Oficial do Estado desta quarta também traz a demissão do também fiscal de obras Fausto Carneiro da Costa Filho. As duas demissões são baseadas em artigos da Lei Estadual nº 1.102/90, do Estatuto dos Funcionários Públicos, por falta grave, passível, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual descuido no cumprimento do dever.

Réus na Lama Asfáltica

Beto Mariano foi preso em 2015 e liberado em maio desde ano. Ele acusado de integrar o esquema como laranja para encobrir desvios de recursos públicos. Já Fausto Carneiro foi acusado de integrar núcleos da Proteco e Aegesul para desviar recursos públicos.

Deixe seu Comentário

Leia Também