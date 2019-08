Reinaldo Azambuja anuncia investimento de R$ 2,7 mi em hospital

O governador Reinaldo Azambuja anunciou na Câmara Municipal de Maracaju nesta segunda-feira (5), um investimento de R$ 2,7 milhões para o Hospital Soriano Correa da Silva, e assina ordem de serviço para construção de maternidade no local.

Na cerimônia de apresentação do anteprojeto do Complexo Desportivo com capacidade para 3 mil pessoas. Azambuja também vai assinar as ordens de serviço de revitalização do centro cultural Professor Francisco Moacir Feitosa e de construção da maternidade.

Ele vai ainda lançar a pedra fundamental da construção da Cidade do Caminhoneiro; repassar R$ 40 mil para a aquisição da câmara fria para o posto de saúde central e repassar recursos para aquisição de equipamentos para atender o Pronto Socorro do Hospital Soriano Correa da Silva.

