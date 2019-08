Caio Castro estará em Campo Grande para o Rally dos Sertões

O ator Caio Castro estará em Campo Grande no próximo sábado (24), onde participará do Super Prime, disputa que define a ordem de largada do Rally dos Sertões.

O evento será na Praça do Papa onde uma grande estrutura está sendo montada para receber os participantes do maior rally das Américas. O ator global será um dos corredores.

Depois do Super Prime, o público campo-grandense vai curtir o show da dupla Bruninho e Davi. Campo Grande ainda vai receber os carros alvinegros do Corinthians, que fazem a largada no sábado. O time é composto por uma Mitsubishi L200 Triton, um Buggy Giaffone e um UTV Can Am-X3.

Neste ano, o Rally dos Sertões larga de Campo Grande e passará por Costa Rica (MS), e outros seis estados antes da chegada em Aquiraz (CE). Ao longo do percurso serão nove cidades-base para as equipes de apoio, pilotos e navegadores

Outra celebridade que estará presente no evento será o youtuber Whindersson Nunes, com 36,5 milhões de inscritos na plataforma. O humorista, marcará presença em duas etapas do Sertões, uma delas no Piauí, seu estado natal.

