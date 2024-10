Candidatos podem voltar a fazer propaganda eleitoral já nesta segunda-feira

Com o fim do 1º turno das eleições municipais, os candidatos que passaram para o 2º turno podem, a partir desta segunda-feira (7), voltar a fazerem propaganda eleitoral paga através de alto-falantes, amplificadores e distribuição de panfletos.

A data já está definida no Calendário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define os prazos e ações que estão autorizadas para os candidatos durante as eleições, tanto municipais como gerais.

Segundo o definido, dentro do prazo de 24h após o encerramento da votação - 16h em Mato Grosso do Sul - os candidatos, partidos, federações e coligações poderão usar alto-falantes ou amplificadores de som, além de realizarem comícios e utilizarem aparelhagem de sonorização fixa.

Os candidatos também podem, até 25 de outubro, realizar a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por jornal, e também via internet e redes sociais.

A data também marca o período em que Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) ficam proibidos de transportar armas e munições em todo o território nacional.

