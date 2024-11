"Fuck You, Elon Musk": imprensa internacional reage à fala de Janja

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, xingou, no último sábado (16), o empresário Elon Musk durante um discurso numa palestra sobre combate à desinformação no Cria G20, no Rio de Janeiro.

Durante a fala de Janja, um navio buzinou ao fundo, atrapalhando a primeira-dama. Segundo ela, Musk estava no navio, por isso ela disse: "Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk."

Em contrapartida, Musk rebateu a fala de Janja e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá perder a próxima eleição.

Outras personalidades também reagiram à fala de Janja, como os ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB). O xingamento de Janja também repercutiu na imprensa internacional.

Veja como alguns veículos reagiram:

BBC

Em reportagem intitulada “Primeira-dama do Brasil usa xingamento contra Elon Musk em evento do G20”, a emissora britânica destaca o que classifica como “relação complicada” entre Musk e o governo brasileiro.

Bild

O jornal alemão ressaltou a relação difícil entre Musk e o governo brasileiro. Além disso, o tabloide avaliou que o clima que antecedeu a Cúpula de Líderes do G20 era “muito tenso”.

Bloomberg

A rede de televisão americana também dedicou matéria ao xingamento de Janja a Musk. Segundo o veículo, a “influenciadora primeira-dama renovou a briga com o bilionário dono do X (antigo Twitter)”.

La Nacion

O jornal argentino compartilhou o momento da fala de Janja e também relembrou a relação entre Musk e o governo brasileiro.

