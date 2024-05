Carro vai parar em milharal após capotar várias vezes entre Dourados e Fátima do Sul

Motorista, ainda não identificado, precisou ser socorrido após o carro em que ele estava capotar e ir parar no meio de um milharal na BR-367, entre Dourados e Fátima do Sul. O acidente aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (31).

Conforme as informações iniciais, o condutor estava em um Volkswagen Gol, quando por motivos ainda não identificados, acabou perdendo o controle de direção. O carro capotou algumas vezes e foi para em um milharal, localizado às margens da rodovia.

Ele estava acompanhado de uma mulher, no banco de passageiros. Por conta da dinâmica do acidente, o homem foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital da Vida.

A passageira do carro não teve ferimentos. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local, fazendo os acompanhamentos do caso.

