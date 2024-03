Chiquinho Telles deve definir seu novo partido nesta sexta-feira

Chiquinho Telles que atualmente está no Partido Social Democrático (PSD), decidirá até amanhã (22), para qual partido deve se filiar para continuar sua campanha de pré-candidato a vereador de Campo Grande.

Sua condição para filiação é que a sigla garanta que ele possa "competir de maneira igualitária com outros pré-candidatos por uma das 29 cadeiras da Câmara Municipal".

Nas eleições de 2020, o ex-parlamentar obteve 3.628 votos para vereador e ficou como primeiro suplente do PSD. Agora a principal legenda almejada é o PP, partido da prefeita Adriane Lopes e liderado pelo presidente estadual Marco Aurélio Santullo e pela senadora Tereza Cristina, vice-presidente nacional do partido.

