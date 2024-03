Claudinho Serra apresenta projeto que adequa isenÃ§Ã£o do IPTU na Capital

Buscando trazer benefícios ao contribuinte campo-grandense, o vereador Claudinho Serra (PSDB) apresentou um projeto de lei que adequa as isenções do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na Capital.

Uma das principais alterações propostas pelo texto é a modificação nos critérios para a isenção do IPTU, ficando isentos do imposto os imóveis que se constituem em única propriedade do contribuinte, utilizados exclusivamente como residência e cujo valor venal não ultrapasse 10.000 UFIR.

Também serão beneficiados pela isenção imóveis reconhecidos em lei como de interesse histórico, cultural ou ecológico.

O projeto também propõe a simplificação do processo de requerimento da isenção. Atualmente o contribuinte deve realizar o requerimento até o dia 30 de março do ano fiscal, mas com a mudança, o processo poderá ser feito perante o fisco municipal, eliminando a necessidade de prazos específicos.

Também fica estabelecido pelo projeto que, em caso de mudança de titularidade do imóvel, o novo adquirente deverá atualizar as informações junto ao fisco municipal para continuar aproveitando do benefício de isenção do IPTU.

"As mudanças promovidas têm como objetivo simplificar e modernizar o sistema tributário municipal, proporcionando maior transparência e agilidade nos processos de isenção do IPTU. A medida visa beneficiar os contribuintes da cidade, garantindo que aqueles que preencham os requisitos estabelecidos possam usufruir dos benefícios fiscais de forma mais eficiente e acessível", destaca o vereador.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também