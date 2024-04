CNJ revoga afastamento de juízes da Lava-Jato

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu reverter o afastamento dos juízes Gabriela Hardt e Danilo Pereira Júnior, da 13ª Vara Federal de Curitiba, ligada à Operação Lava-Jato. A medida foi tomada após o corregedor-geral de Justiça, Luís Felipe Salomão, ter determinado o afastamento um dia antes.

Entretanto, os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), permanecerão afastados, conforme a decisão anterior de Salomão.

Na sessão do CNJ, Salomão argumentou pela manutenção de todos os afastamentos, citando a gravidade dos fatos, que incluem desobediência às ordens do Supremo Tribunal Federal (STF) e a suposta criação de um fundo para gerir cerca de R$ 2 bilhões recuperados dos desvios na Petrobras, conhecido como "petrolão", com os procuradores da Lava-Jato no Ministério Público Federal no Paraná como gestores.

O presidente do CNJ, Ministro Barroso, destacou que o afastamento de magistrados requer comprovação inequívoca de faltas graves e uma decisão colegiada com maioria absoluta para sua decretação.

