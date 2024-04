AO VIVO: CNJ julga processos contra juízes da Lava Jato, incluindo Moro

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) se reuniu nesta terça-feira (16) para julgar processos contra magistrados que atuaram em casos da Operação Lava Jato, além do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que na época atuava como juiz da operação.

Serão analisadas reclamações disciplinares abertas para apurar possíveis infrações cometidas pelos juízes Danilo Pereira Júnior e Gabriela Hardt, atual e ex-titular da Vara da Lava Jato em Curitiba respectivamente, e pelos desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Uma das reclamações tem como alvo as condutas de Moro.

O julgamento está sendo transmitido ao vivo no canal oficial do CNJ no YouTube. Acompanhe:

