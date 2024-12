Comissão da Câmara aprova multa para gestos obscenos ao volante

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (12), o projeto de lei (PL) que estabelece uma multa para quem fizer gestos obscenos ou ofensivos ao volante.

A proposta, de autoria do ex-deputado Carlos Bezerra (MT) e relatoria do deputado Diego Andrade (PSD-MG), traz mudanças ao Código de Trânsito Brasileiro, buscando reprimir comportamentos desrespeitosos nas vias brasileiras.

“O estresse da vida cotidiana, aliado à falta de cordialidade de alguns condutores, faz com que pequenos incidentes nas pistas se transformem em conflitos desproporcionais, muitos culminando em tragédias. As brigas de trânsito são, sem dúvida, uma das externalidades mais indesejáveis que observamos”, disse Carlos Bezerra, autor do projeto.

O texto prevê uma multa de R$ 88,38 e três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para qualquer motorista que fizer gestos obscenos ou ofensivos ao volante.

