Conforme pesquisa, prefeito de Aquidauana pode ser reeleito em 2020

Com 42% em pesquisa, o atual prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), está cotado para se reeleger como chefe do executivo no pleito de 2020. O resultado foi divulgado pelo Instituto Ranking nesta segunda-feira (16).

De acordo com a pesquisa, Odilon atinge 42,20% na intenção de votos na estimulada, em segundo lugar aparece o vereador Youssef Saliba (PDT) com 10,40%, seguida pela esposa do deputado estadual Felipe Orro, Viviane Orro que alcança apenas 8,6% da preferência do eleitorado aquidauanense.

Quando a pesquisa parte para a intenção de votos na forma espontânea, os números mudam, porém o Odilon continua em primeiro ao aparecer com 20,4%, seguido por Youssef Saliba que soma 5,2% e Viviane, na mesma posição, tem 3,6%.

Rejeição

Agora quando o assunto é rejeição Tiago Roda, que é filiado ao PSOL, lidera com 22,4%, Youssef Saliba soma 10,6% e Viviane aparece com 6,4%.

A administração de Odilon também foi avaliada na pesquisa, os números mostram um bom índice alcançado pelo chefe do executivo que foi bem avaliado pela população: ótima/boa 55.20%, regular 21.40%, ruim/péssimo 9%. Não souberam responder ou não responderam, 14.40%.

Ranking

O Instituto Ranking colheu dados e analisou respostas dos moradores de Aquidauana. As pesquisa ouviu 500 eleitores nos dias 12 e 13 deste mês. Às entrevistas foram feitas com moradores com base nos mais recentes dados do IBGE 2010, TRE/2019 e histórico político/administrativo.

O intervalo de confiança é de 95% e margem máxima de erro de 3.8 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto utilizou o método quantitativo.

Veja os gráficos

