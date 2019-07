MS garante 6º lugar no ranking de geração de empregos pelos pequenos negócios

Os pequenos negócios sustentaram a geração de empregos em Mato Grosso do Sul no mês de junho. Entre demissões e contratações, enquanto as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 1.422 empregos formais, as médias e grandes encerraram 523 postos de trabalho. Os dados integram uma análise do Sebrae a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

O resultado do último mês coloca o estado na sexta posição em um ranking nacional elaborado pelo Sebrae com os saldos de empregos gerados pelos pequenos negócios. Em todo o país, foram 52,7 mil novas oportunidades nesse segmento. O número é considerado o melhor para o mês nos últimos cinco anos. Além disso, já é a quinta vez que as micro e pequenas empresas sustentam a geração de empregos no Brasil em 2019.

Segundo o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, os números comprovam a importância dos pequenos negócios para o país. “Fazer mais e melhor nos pequenos negócios significa vender mais, e para atingir isso, é preciso contratar mais. É um momento onde vemos a importância deles para a retomada do crescimento”, explica.

Ainda conforme o levantamento, a região Centro-Oeste ficou em segundo lugar na geração de postos formais em junho, com 11,6 mil novos empregos - atrás apenas da região Sudeste, que registrou 33 mil novas vagas. Em Mato Grosso do Sul, os principais setores que alavancaram os resultados dos pequenos negócios foram a Agropecuária (521), o Comércio (433) e Serviços (377).

