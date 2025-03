Congresso comeÃ§a anÃ¡lise do OrÃ§amento de 2025 nesta semana

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional começa na próxima semana, na terça-feira (11), a análise do relatório final da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que deveria ter sido aprovado até o fim do ano passado.

O projeto foi adiado diversas vezes em meio a vários impasses, como a aprovação do pacote de ajuste fiscal do governo federal e a resolução da situação envolvendo as emendas parlamentares com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um primeiro momento, o Orçamento da União precisa ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento, formada por senadores e deputados, e em seguida, passa por análise do plenário do Congresso, em sessão conjunta das duas Casas, e só então vai para sanção presidencial.

O presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, deputado Julio Arcoverde (PP-PI), espera que a LOA seja aprovada, no máximo, até 18 de março no colegiado.

Como não ouve aprovação de uma lei orçamentária para 2025, o Executivo começou o ano usando a liberação mensal de 1/12 do valor previsto na LOA.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também