Congresso irá cobrar embaixada dos EUA por tratamento dado aos brasileiros deportados

A Comissão sobre Migrações e Refugiados do Congresso Nacional decidiu seguir os passos do atual governo e também cobrará o governo do Estados Unidos sobre o tratamento dos deportados brasileiros durante o processo de repatriação.

O deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), atual presidente da comissão, confirmou a informação para a coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e informou que convocará o atual chefe da embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre o assunto.

“Nosso papel agora, como representantes do Congresso Nacional, será acolher, garantir o tratamento adequado aos brasileiros, além de cobrar respeito, denunciando e dando visibilidade ao caso em âmbito mundial. Nossas leis não podem ser submissas a essa política autoritária, violenta e intolerante característica da ultradireita”, disse o deputado.

Túlio também destacou que a maneira como os brasileiros foram tratados configura violações de tratados internacionais.

“Está havendo um descumprimento claro de tratados internacionais. E mais do que isso, o governo Trump quer mostrar que despreza a América Latina, não tem respeito algum pelo povo brasileiro e só pensa na soberania e nos interesses das oligarquias que apoiam a sua gestão”, disse o parlamentar.

