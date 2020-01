Coronel David classifica como grave a situação na fronteira

O deputado estadual Coronel David (PSL) falou nesta terça-feira (20) a sua opinião a respeito da fuga em massa do presídio de Pedro Juan Caballero e as consequências que isso pode trazer para a região. O parlamentar também relatou de ajudas federais e até mesmo internacionais para o cenário.

Sobre o caso o deputado classificou como grave. “Por duas razões: uma que o Estado, no caso, paraguaio, despendeu gastos na efetivação da investigação ou operação, e consequente, na prisão destes marginais. E que se perdeu de forma vergonhosa, por conta da corrupção de agentes públicos. A outra é que a liberdade destes criminosos irá afetar a sociedade novamente, com consequências danosas à segurança pública, pois, fazendo parte de uma organização criminosa, como noticiado, que eles se reorganizarão e cometerão atos criminosos novamente.”

Ainda falando da situação política e de segurança do Paraguai, o Coronel pontuou. “Isto implica um fortalecimento de ações repressivas visando à recaptura desses criminosos no Paraguai e também no Brasil.”

David sugeriu a intervenção de outros países em situações como esta. “Julgo que está na hora de termos um árbitro internacional (o nome não importa, o que importa é a função a ser feita), escolhido pelos governos dos países fronteiriços, que pudesse, num evento semelhante como esse, coordenar as ações e informações sobre os criminosos para buscar as suas capturas e frustrar atos criminosos. Sou policial e sei que informação neste momento é extremamente importante, porém precisa ser compartilhada e esse compartilhamento precisa necessariamente de confiança. Portanto, algo precisa ser feito neste sentido.”

No ano passado o deputado foi a Brasília, justamente levando essa como uma das questões. “Pretendo buscar junto ao Presidente a liberação dos recursos que foram destinados ao Estado para serem aplicados na fronteira, conforme pedido feito por mim a ele em março do ano passado, bem como a implementação do programa Sisfron do Exército, a inauguração do centro integrado de inteligência da região centro oeste no Mato Grosos do Sul para integramos de vez os órgãos de segurança pública no compartilhamento de informações e de ações preventivas e que levem mais segurança ao povo do nosso Estado.”

