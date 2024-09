Coronel David defende ações da PM em confronto com indígenas em Antônio João

O deputado estadual Coronel David defendeu, durante sessão nesta quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), a atuação da Polícia Militar no recente confronto entre indígenas guaranis-kaiwás e policiais militares em Antônio João.

O incidente ocorreu durante ação de reintegração de posse na Fazenda Barra, situada no Território Nhanderu Marangatu, e resultou na morte de um indígena, identificado como Neri, que foi atingido por um disparo na cabeça durante confronto com a PM.

“A PM não assassina ninguém. Nós tínhamos lá profissionais que foram requisitados pela Justiça Federal de Ponta Porã para evitar que a Fazenda Barra fosse invadida”, afirmou o deputado.

O parlamentar destacou que a PM está na região desde o ano passado, cumprindo uma determinação judicial para impedir novas invasões, mais especificamente na Fazenda Barra, onde ocorreu o confronto após uma tentativa de invasão pelos indígenas.

Coronel David ainda apontou que um deputado federal do PT do Paraná esteve no local incitando os indígenas a invadirem a propriedade. “E ontem foi remetido ao local um reforço da Polícia Militar do Batalhão de Choque. E hoje, às 6 horas da manhã, novamente os indígenas entraram em confronto com a PM, usando arma longa”, detalhou.

“A PM não sai de casa para matar ninguém, mas o PM também não sai de casa para morrer”, enfatizou, defendendo a ação da polícia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também