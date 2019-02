Coronel David defende ações de policiais em confrontos

Durante sessão ordinária da última terça-feira (12), o deputado estadual Coronel David (PSL) defendeu a atuação de policiais militares de Mato Grosso do Sul em confrontos com bandidos. “Nas ações de confronto, muitos criticam a polícia militar dizendo que os profissionais tem licença para matar, mas na verdade quando os policiais militares agem assim, eles agem em defesa das próprias vidas e em defesa da sociedade. Quero deixar claro aos ‘esquerdistas’ que adoram de falar que a Polícia Militar gosta de matar, que a maioria dos bandidos que são presos são conduzidos à delegacia sem nenhum tipo de arranhão, porém infelizmente aqueles que se atrevem a enfrentar o estado acabam perdendo a vida”, disse o parlamentar.



Amparo jurídico aos militares

Coronel David apresentou no dia 6 de fevereiro, uma indicação que prevê o respaldo jurídico aos agentes de segurança pública de Mato Grosso do Sul, em defesa de policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e Agendes de Medidas Socioeducativas, quando estiverem agindo em defesa da sociedade.

“Pedimos essa cobertura e essa retaguarda do Governo do Estado na defesa dos nossos policiais, servidores em geral da segurança pública que muito fazem por todas as pessoas que moram no MS”, disse o parlamentar.

De acordo com o documento apresentado pelo deputado, por vezes, os agentes acabam sofrendo com demandas judiciais mesmo no ato do cumprimento dos deveres constitucionais e legais. David acredita que o serviço realizado pelos agentes que atuam na segurança pública de MS é de fundamental importância para a sociedade, e merecem valorização e o reconhecimento para que sejam realizados com ainda mais qualidade e tranquilidade.

