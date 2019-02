Coronel David quer discutir com Bolsonaro ações para MS

Mauro Silva com assessoria

O deputado estadual, Coronel David, declarou a imprensa durante sessão ordinária, realizada na manhã de quarta-feira (7), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), que pretende se reunir com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para discutir assuntos sobre investimentos na segurança pública do estado.

"Por conta da experiência que tenho enquanto comandante, estou certo que o 'Projeto Anticrime' adotado pelo governo é essencial para o combate à corrupção e ao crime organizado”, disse o deputado.

“Portanto, buscarei uma agenda em Brasília o mais rápido possível para abordar junto ao presidente, com quem compartilho ideiais, princípios, e projetos em prol da segurança pública do nosso Estado, principalmente às nossas fronteiras" acrescentou.

Coronel David lembrou da visita que Bolsonaro fez ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no ano passado. “Quando Bolsonaro esteve em MS, especificamente em Dourados, fizemos questão de levá-lo ao DOF para que conhecesse a estrutura e verificasse o quanto é dificultoso para apenas os agentes de segurança pública manter a segurança nas fronteiras sem a participação das forças federais”, ressaltou.

“A defesa das fronteiras é responsabilidade da União, devendo colocar o Exército, utilizando tecnologias e estruturas melhores para combater a criminalidade”, frisou David.

Deixe seu Comentário

Leia Também