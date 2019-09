Coronel David, elogia gestão de Bolsonaro ao celebrar dia da Independência

O deputado estadual Coronel David (PSL), aproveitou o dia 7 de setembro, onde se comemora a independência, o parlamentar afirma que o governo Bolsonaro trouxe mais confiança para o Brasil, com a liderança do presidente.

“A data de hoje representa um momento muito importante na vida de todos nós brasileiros. Representa o resgate da confiança, a vontade do povo sair novamente às ruas orgulhoso de seu país. Isso tudo graças ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que trouxe de volta a expectativa por um país melhor. Sabemos que ainda há muito a ser feito, porém a nação brasileira vê que presidente está honrando a confiança de seu povo”, pontuou Coronel David.

Governo Bolsonaro x redução na criminalidade

“Os números são significativos e mostram que a população estava certa ao depositar sua confiança em nosso Chefe de Estado. Em relação ao crime de estupro houve queda de 13,6%, furto de veículo 11,1%, homicídio doloso 21,2%, lesão corporal seguida de morte 5,3%, roubo a instituição financeira 38,5%, roubo de carga 27,3%, roubo de veículo 27,5%, latrocínio 23,8% e tentativa de homicídio 8,6%. Bolsonaro está mostrando resultados e tenho certeza que nosso país avançará muito mais com nosso presidente”, definiu David.

Confiança na economia

O Chefe do Executivo Federal também contabilizou mudanças significativas na pauta econômica do país, como a contenção da inflação, parcerias importantes como o acordo Mercosul-União Europeia, dando um potencial maior ao mercado externo para produtos brasileiros.

Bolsonaro também avançou na reforma da Previdência, foi vitorioso na aprovação da MP que criou o programa de revisão de benefícios do INSS para combater possíveis fraudes, além de garantir o ingresso do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o apoio do presidente norte-americano, Donald Trump.

Deixe seu Comentário

Leia Também