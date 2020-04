CPI das Fake News convocará Moro para depor sobre acusações à Bolsonaro

A CPI Mista das Fake News no Senado Federal, decidiu convocar o ex-ministro Sérgio Moro para depor, após denúncias feitas contra o presidente da república Jair Bolsonaro.

Segundo o presidente da CPI, senador Angelo Coronel (PSD-BA), Moro fez graves denúncias, mas também prevaricou e cometeu corrupção passiva, e descartou a possibilidade de o ex-ministro Sérgio Moro prestar depoimento remotamente à comissão.

Outros parlamentares já apresentaram alguns requerimentos de convocação do ex-ministro e de outras autoridades, como o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo.

O senador Angelo Coronel disse à Rádio Senado que a tomada do depoimento do ex-ministro durante a pandemia do novo coronavírus será complicada, mas ele expressou preferência pela presença física. “Fazer oitiva hoje presencial, com essa crise da pandemia, é arriscado. Colhermos depoimento remotamente também fica ruim porque você fica com dificuldade de os parlamentares questionarem o ex-ministro Moro, bem como os demais depoentes”, disse o senador.

