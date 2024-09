Damares faz evento com Adriane hoje

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a ex-governadora do Paraná Cida Borghetti, além da senadora Tereza Cristina (PP), estarão em Campo Grande nesta quarta-feira (25), para participar do '1º Encontro Delas' no Comitê Central da campanha da prefeita Adriane Lopes.



O evento é um ato de campanha destinado à participação de lideranças femininas de direita, cristãs e conservadoras. A vice na chapa de Adriane, Dra. Camilla Nascimento também estará presente.



O 1º Encontro Delas acontece às18h30 no Comitê Central da campanha de Adriane Lopes, localizado na Rua Gonçalo Alves, 354, Vivendas do Bosque.

