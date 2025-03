Deputado de MS pede anistia para condenados pelo 8 de janeiro

O deputado estadual Coronel David (PL) criticou, em vídeo publicado nesta terça-feira (11), as condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cidadãos de Mato Grosso do Sul que estavam envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

“José Barros, 17 anos e 6 meses de prisão. Diego Medina e Ivair Almeida, 17 anos de prisão. Eric Prates e Ilson Oliveira, 16 anos de prisão. Fábio Bullmann e Djalma dos Reis, 14 anos de prisão. Todos eles são cidadãos de Mato Grosso do Sul. Isso não é justiça, é perseguição política”, disse Coronel David.

O deputado questionou a equidade das punições, e argumenta que, em muitos casos, os condenados receberam punições superiores às aplicadas a crimes como homicídio. “Onde está a individualização da pena? Onde está o devido processo legal? Não faz sentido essas condenações ultrapassarem as de criminosos violentos”, afirmou.

“Não precisa ser de direita ou bolsonarista para enxergar o óbvio. Estamos vendo um julgamento político, e não um julgamento justo”, enfatizou.

Ele também convidou seus eleitores e a população para a manifestação liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que está marcada para o dia 16 de março, em Copacabana, no Rio de Janeiro. “No Estado Democrático de Direito, a justiça é soberana, mas, se não valer de forma igual para todos, então não é justiça”, finalizou.

Confira o vídeo do deputado:

