Deputado propõe dia do motorista de aplicativo

Lucas de Lima, deputado estadual (Solidariedade), propôs na Assembleia Legislativa, nessa terça-feira (5), o Projeto de Lei 287/2019, que institui ao calendário o dia estadual do motorista de aplicativos, a ser comemorado no dia 22 de setembro.

Motoristas de aplicativos são os profissionais que realizam transporte de passageiros através de plataforma digitais que conectam os usuários aos motoristas.

O deputado autor da lei, explicou o motivo de sua proposta. “Esta data veio para homenagear os motoristas de aplicativos que se dedicam a prestar um serviço com excelência, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida, como em diversos casos citados pela mídia. Homenageá-los então é uma forma de agradecimento para esta nova categoria de trabalhadores que vem auxiliando a mobilidade urbana de forma prática e eficaz a todos os públicos", destacou.

Caso o trâmite seja aprovado, a data comemorativa será integrada ao Calendário de Eventos do Estado do Mato Grosso do Sul e o dia escolhido será o 22 de setembro.

