Uber lança opção para que motoristas mulheres levem apenas passageiras

O Uber lançou em seu aplicativo na sexta-feira (25) uma ferramenta que permite a motoristas mulheres transportarem apenas passageiras. Por enquanto, disponível em Campinas, Curitiba e Fortaleza. A ideia é levar para todo o Brasil em 2020.

Hoje, as mulheres representam somente 6% da frota do Uber, formada por 600 motoristas.

Para Claudia Woods, diretora geral da empresa no país, a desigualdade de gênero dentro do aplicativo se dá por três razões: preocupações com relação à segurança (receio da violência física e psicológica), dificuldade de acesso ao automóvel (uma pesquisa revelou que 36% delas se queixa da questão) e falta de conhecimento sobre o que é preciso fazer para se cadastrar no serviço.

Para mudar essa realidade, a empresa anunciou o programa #ElasNaDireção, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, da pesquisadora de gênero Ana Fontes. Agora, existe a possibilidade das motoristas atenderem só chamadas de passageiras pela ferramenta U-Elas. O botão será testado nas cidades piloto na primeira semana de novembro.

#ElasNaDireção

A Uber fechou parceria com a Localiza Hertz (companhia de aluguel de automóveis) para resolver a queixa das mulheres que afirmaram ter dificuldade no acesso a um automóvel, oferecendo às motoristas das cidades testes a retirada da exigência do cartão de crédito para a locação de um carro.

