Deputados aprovam e 'Dia do Biólogo de MS' passa a ser comemorado em setembro

Os parlamentares da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) votaram 6 proposições pautadas na Ordem do Dia desta terça-feira (17). Em primeira discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 266 de 2023, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que institui o 'Dia do Biólogo no Estado', a ser comemorado, anualmente, em 3 de setembro.

Também de Mochi, foi aprovado, em primeira discussão, o Projeto de Lei 273 de 2023, que dá ao município de Nioaque o cognome de “Vale dos Dinossauros”. Foram ainda aprovados quatro Projetos de Resolução correspondentes à concessão de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, todos em votação única.

O 36 de 2023, de autoria do deputado Zeca do PT, confere o título a Sandro Omar de Oliveira Santos. O 37 de 2023 e 38 de 2023, do deputado Lucas de Lima (PDT), concede a honraria a Elem Cristina Silveira Cardoso e Ogg Ibrahim, respectivamente. E o 39 de 2023, da deputada Mara Caseiro (PSDB), presta a homenagem a Lúcio Mauro Borges Basso.

Em razão regimental, foi retirado de pauta o Projeto de Lei 112 de 2023, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Feira de Exposição Japorã Agrishow-Festa da Agricultura Familiar, realizada, anualmente, em 30 de abril.

O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), ressaltou a importância da união de esforços para a aprovação do texto que concede reajuste a professores em Mato Grosso do Sul (saiba mais aqui).

