Deputados aprovam reajuste dos servidores do Imasul

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (26), o Projeto de Lei 287 de 2024, que concede reajuste setorial e promove alteração na tabela de subsídios dos servidores do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), carreira Fiscalização e Gestão Ambiental. A proposta segue para sanção do Poder Executivo.

Em anexo ao projeto, o governo relatou o impacto financeiro para esse ano e os próximos dois exercícios seguintes, em atenção à Lei de Responsabilidade, com a identificação da fonte de recursos e dotação orçamentária.

De acordo com a proposição, o projeto irá melhorar o alinhamento na remuneração dos integrantes da Fiscalização e Gestão Ambiental com as demais carreiras enquadradas no sistema remuneratório de subsídios.

Ainda segundo o Executivo, a proposta corrige diferenças remuneratórias, bem como atrai novos interessados para ingressar na carreira do Imasul.

JD1 Notícias

