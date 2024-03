Deputados votam propostas em defesa da mulher nesta quinta-feira

Durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), desta quinta-feira (7), os deputados estaduais devem votar cinco propostas relacionadas ao fortalecimento das políticas públicas para as mulheres e uma proposta sobre um programa de energia social.

Em segunda discussão os parlamentares apreciarão cinco projetos de lei.

De autoria da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), o Projeto de Lei nº 29/2022, cria o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo ou Emprego Público, no âmbito do Estado e o Projeto de Lei nº 232/2023 que estabelece diretrizes para criação do Programa de Fortalecimento da Saúde Mental e do Enfrentamento à Violência Psicológica entre Mulheres (Wollying). A proposta também inclui no Calendário de Eventos do estado a Conscientização sobre a Violência Psicológica entre Mulheres (Wollying) a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de agosto.

De autoria da deputada estadual Gleice Jane (PT), o Projeto de Lei nº 159/2023, institui o dia 22 de abril como o Dia da Mulher Artista Sul-mato-grossense em homenagem à pintora, escritora e compositora Lídia Baís.

O Projeto de Lei nº 283/2023, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), institui a “Semana Emprega + Mulheres” no âmbito do Estado.

Já o Projeto de Lei nº 18/2024, de autoria do Poder Executivo trata sobre o Programa Energia Social: Conta Luz Zero, mudando o prazo para que os interessados possam se cadastrar no programa.

Por fim, em primeira discussão, os parlamentares votarão o Projeto de Lei nº 351/2023, do deputado Pedro Kemp (PT), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945/10, a Semana Estadual de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres - Campanha Laço Branco e dá outras providências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também