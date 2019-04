"Discurso de Bolsonaro fica aquém das expectativas", diz Caravina

Da Redação com Assessoria

O presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) Pedro Caravina, qualificou a fala do presidente Jair Bolsonaro (PSL) como abaixo do esperado pelos prefeitos, durante a abertura da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nesta terça-feira (9).

Segundo Caravina, o slogan de campanha foi "Mais Brasil, menos Brasília" não frustrou os prefeitos, mas o presidente não citou em seu discurso todos os pontos da pauta defendida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Na visão de Caravina, o presidente não deixou claro o desejo de atender todas as demandas dos gestores, mas que ele limitou-se a falar sobre aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no mês de setembro.

"A gente esperava que ele falasse mais de forma concreta das pautas municipalistas. Em resumo, ele só adiantou que o governo vai apoiar o Congresso na aprovação do 1% do FPM a ser pago em setembro, que é importante porque é um mês de receita baixa”, explicou.

Pedro pondera que Bolsonaro não falou sobre a concessão onerosa, os royalties do petróleo, a questão do ISS na cobrança do cartão de crédito, entre outros temas constantes da pauta.

Ainda de acordo com ele, a esperança dos prefeitos é sobre os ministros atenderem aos pedidos de assuntos dos interesses das prefeituras.

