Dourados poderá ter frente parlamentar na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul poderá instituir uma frente parlamentar que estará comprometida e engajada com os interesses da segunda maior cidade do estado, Dourados.

A proposta é do deputado José Carlos Barbosa, que pretende reunir os parlamentares que representam o município a fim de buscar alternativas para os problemas enfrentados em diferentes áreas e que têm afetado o bom andamento do cotidiano da população.

Com a proposta, o parlamentar pretende fortalecer a bancada estadual e aliar forças com outras lideranças que possuem representatividade federal, estadual e municipal, na tentativa de buscar soluções emergenciais com o Governo do Estado e até mesmo a União, para solução de problemas pontuais enfrentados atualmente.

A situação tem preocupado infinitamente o parlamentar que citou saúde, educação, infraestrutura urbana e recentemente a falta da previsão para que o restante do salário dos servidores municipais, referente ao mês de julho, seja pago, como pontos prioritários que precisam de solução e resposta imediata para a sociedade.

O receio do deputado Barbosinha é de que os problemas enfrentados pela atual administração e se tornem cada dia maiores. “Este panorama culmina para um cenário que pode colocar a administração pública de Dourados num total colapso. Mesmo não cabendo a nós, deputados, fazermos julgamentos acerca de questões relacionadas à gestão do município, é preciso analisar e nos unirmos propositivamente para contribuir, apontando caminhos e soluções possíveis”, analisou.

O momento é de diálogo e esclarecimento, acredita Barbosinha. “É preciso humildade do Executivo Municipal para mostrar os problemas e as fragilidades da atual administração, pois somente desta forma, saberemos os problemas a atacar, ajudando assim no diálogo externo com os Governos e auxiliar de forma correta neste momento de grave crise. Sem informações, e sem que o Executivo Municipal queira essa ajuda, fica difícil a atuação do parlamentar estadual”, finalizou Barbosinha.

Deixe seu Comentário

Leia Também