Em MS, Riedel recebe cônsul do Japão para estreitar os laços

Para estreitar os laços culturais e promover integração, o governador Eduardo Riedel recebeu nesta sexta-feira (18), o cônsul-geral do Japão, Ryosuke Kuwana. Nesta visita de cortesia foi colocada em pauta possíveis relações bilaterais, assim como o reconhecimento da importância da colônia japonesa na história do Estado.

“Viemos aqui conhecer o governador e as autoridades, para expressar nossa gratidão a todo apoio que ele dedica a nossa comunidade japonesa no Estado. Discutimos possíveis relações bilaterais com Mato Grosso do Sul”, descreveu o cônsul.

Ele destacou a importância e a forte presença da cultura japonesa no Mato Grosso do Sul, marcado inclusive por eventos tradicionais como o “Bon Odori”, que acontece nesta final de semana em Campo Grande. “Vamos participar deste evento que é muito grande aqui no Estado”, completou.

Realizada pela colônia japonesa, a 37° edição do Bom Odori conta com danças e os símbolos festivos como: sakura (cerejeiras), chochin (luminárias), yagura (torre da dança), taiko (tambores) e tankobushi (ritmo), assim como músicas tradicionais do Japão, tendo várias opções da culinária oriental. O evento será na Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande.

Campo Grande tem a terceira maior colônia de imigrantes japoneses no Brasil com 15 mil descendentes. E a 2ª maior de imigrantes de Okinawa no Brasil.

O secretário especial do Escritório de Relações Internacionais de MS, Luiz Renato Adler, destacou que estas reuniões são muito positivas ao Estado. “Grande oportunidade de mostrar as potencialidades do Estado, podemos trazer assim novos investimentos, assim como levar também a estes países nossos produtos. Tanto com a França, índia e Japão buscamos estreitar as relações e mostrar a estes países um pouco do nosso Estado”.

