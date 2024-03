Em palestra no 'MS em Foco', Riedel destaca crescimento do estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, realizou uma palestra de abertura no evento ‘MS em Foco’, que visa promover discussões e proporcionar uma visão abrangente acerca das questões relevantes para o setor agrícola do Estado, durante a manhã desta quinta-feira (14).

O setor é responsável por boa parte do PIB (Produto Interno Bruto) do estado, sendo um dos que mais crescem em Mato Grosso do Sul. Para Riedel, bons preços e uma boa produção da safra de 2023, junto com a diversificação da matriz ajuda a equilibrar os ganhos na soma final. Ainda assim, o agronegócio enfrenta dificuldades por conta das linhas de crédito e das negociações no mercado de vendas.

Para a imprensa, Riedel mencionou uma conversa que teve com o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Henrique Fávaro, para melhorar a situação dos produtores rurais no estado. Desta reunião, as primeiras abordagens tomadas devem ser a prorrogação das parcelas de investimento e uma linha de crédito ‘dolarizada’, para o produtor fazer as negociações no mercado.

“A relação do crédito rural com o produtor é uma combinação extremamente perversa para o produtor, que é quebra de produção e desvalorização muito grande do produto de 40%. Durante a conversa, nos colocamos à disposição para ajudar a equacionar essa solução através dos contratos que existem do produtor para com os financiamentos bancários”, destacou o governador.

Além da palestra do governador, que apresentou o momento que Mato Grosso do Sul vive, o crescimento e desenvolvimento voltado para o público do evento, o encontro contou ainda com a presença de outros convidados das áreas de planejamento sucessório, mercado de capitais, finanças, imobiliária e tributação, que acabam se encaixando no cenário atual do agronegócio do estado.

O encontro, organizado pelo escritório ‘Franco Leutewiler Henriques Advogados (FLH)’, em parceria com a Virgo Securitizadora, é o primeiro do segmento realizado pelo grupo no país.

