Em uma semana, 59 denúncias de campanhas foram feitas ao Ministério Público em MS

Sarah Chaves, com informações do MPMS

Na última semana antes da eleição para prefeito e vereador, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recebeu 59 denúncias entre representações de irregularidades, reclamações e pedidos de informação.

Ao todo, 56 manifestações foram encaminhadas para adoção de providências pelas Promotorias de Justiça. O maior número foi referente a Campo Grande, com 13 manifestações.

Mesmo assim, o Promotor de Justiça Renzo Siufi, destacou que o primeiro turno das eleições 2024, para prefeito e vereador, foi tranquilo em Mato Grosso do Sul. "As eleições municipais no estado de Mato Grosso do Sul ocorreram dentro da mais absoluta legalidade e normalidade, com uma atuação eficiente das Promotorias de Justiça Eleitorais", afirma o ouvidor do MPMS, Promotor de Justiça Renzo Siufi, que fez plantão para acompanhar o atendimento ao eleitor.

"Informamos que no segundo turno das eleições municipais em Campo Grande, a Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul estará de plantão presencialmente pelo telefone 127 ou através do nosso site", complementa.

O segundo turno será realizado no dia 27 de setembro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também