Emenda de Odilon beneficia Guarda Municipal

Foi aprovado na Câmara Municipal de Campo Grande nesta sexta-feira (30), a emenda feita pelo Vereador Odilon de Oliveira Júnior, que equipara os cursos tecnológicos ao de graduação para o Plano de Cargos e Salários da Guarda Civil Municipal.

A solenidade contou com a presença do prefeito Marquinho Trad e dezenas de guardas metropolitanos para acompanhar a sanção da lei do plano de carga e carreiras da categoria

O vereador expõe que o curso de tecnólogo ou graduação tecnológica, segundo o Ministério da Educação (MEC), nada mais é do que curso de graduação em nível superior, com duração menor do que os cursos de graduação tradicionais. Ressalta-se que o curso de tecnólogo confere ao técnico a possibilidade de fazer concursos que exigem nível superior de graduação – da mesma forma que os outros tipos de cursos de nível superior tradicionais oferecem. Inclusive é o que encontramos expresso no portal do MEC”.

Para ingresso na Guarda, há exigência de formação no nível médio e para avançar nas categorias do cargo é necessário curso superior e pós-graduação.

O salário inicial é de R$ 1.622,36, podendo chegar a R$ 14.172,17. O ingresso na Guarda será feito mediante aprovação em concurso público. A prefeitura programa lançar concurso para Guarda Municipal, com publicação do edital ainda no próximo mês.

