“Estou trabalhando para andar tranquilamente na rua”, diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad disse durante sessão inaugural dos trabalhos legislativos da Câmara dos Vereadores que a população julgará seu trabalho e decidirá, a partir dele, se continua no comando da capital.

Questionado sobre alianças para sua reeleição, Marquinhos foi enfático em dizer que está trabalhando para poder andar tranquilamente na rua. “Estou jogando bola, visitando os bairros, conversando com as pessoas, sozinho. Não são parcerias nem pessoas que vencem a eleição. Não é discurso e, sim, ação”, afirmou.

Marquinhos destacou ainda que “não vive da política”. “Tenho dito, estou prefeito. Sempre advoguei e meu primeiro mandato foi com 41 anos. Até os 41 anos de idade eu vivi muito tranqüilo, com muita paz”, disse ao acrescentar que prefere a “paz a razão”.

Protestos

Durante a sessão desta manhã o prefeito enfrentou protesto de moradores da região do Porto Galo. Aproximadamente 50 populares reivindicavam asfalto que teria sido vetado pelo prefeito. A pavimentação da região estava prevista em uma das emendas rejeitadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Marquinhos disse que se aprovasse todas teria que prestar contas ao TCE. “Se eu aprovasse todas, não tinha como cumprir e acarretaria improbidade. Acolhi as emendas que foram possíveis serem realizadas, as que não são não vou mentir para a população”, afirmou.

O prefeito se reuniu com representes da comunidade para discutir o veto e deve buscar alternativas para atender ao pedido.

