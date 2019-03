Fábio Trad é reconduzido à coordenação do PSD na CCJC

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) reassume a coordenação da bancada peesedista na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC). A recondução ao cargo aconteceu na manhã desta terça-feira (19) após o líder do PSD, o deputado André de Paula (PSD/PE) encaminhar ao presidente da CCJC, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), ofício de indicação do parlamentar sul-mato-grossense.

“Trata-se de uma comissão fundamental, que vai protagonizar os grandes momentos políticos nesta legislatura, como as reformas. Por isso, assumo essa liderança com grande responsabilidade e senso cívico”, disse Fábio.

Prerrogativas

Compete ao líder da bancada nas comissões, a prerrogativa de tratar das relatorias, encaminhar as votações, pedir verificação do quórum para validar uma determinada votação, mesmo que não seja integrante da comissão, assumindo, quando necessário, a presidência da mesa. Além de indicar os parlamentares para compor as comissões e, a qualquer tempo, substituí-los.

São eles, ainda, que indicam os candidatos a presidente das comissões a que tem direito seu partido/bloco. Os líderes também podem solicitar a criação de uma comissão especial para analisar uma proposta mais complexa.

Líder também na Câmara

A indicação de Fábio Trad à coordenação partidária da CCJC ocorre um mês após sua nomeação como um dos líderes do partido na Câmara dos Deputados. No último dia 19 de fevereiro ele havia sido indicado – também pelo ano consecutivo – a vice-líder do PSD e do maior bloco da Casa (PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, PSDB, DEM, PTB, PSC, PMN), com 301 dos 513 parlamentares.

“Trata-se de um fato político importante porque o espaço amplia o poder de vocalizar a defesa das teses que importam ao Mato Grosso do Sul e ao Brasil neste delicado momento político”, disse o parlamentar peesedista.

