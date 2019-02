Vídeo - Fábio Assunção briga em bar e sai sem pagar a conta

Mais uma polêmica envolvendo o ator Fábio Assunção. Depois de tomar 12 doses de pinga, ele ficou alterado, se envolveu em uma discussão no bar e saiu sem pagar a conta do estabelecimento.

O motivo da briga, conforme divulgado, é que depois da bebedeira, Fábio Assunção teria cismado que o estavam filmando.

Após sair do bar, Fábio foi visto em um mercado próximo ao bar durante a madrugada. Um vídeo que circula na internet mostra o ator visivelmente embriagado. As imagens ainda mostram o ator discutindo com um segurança do mercado depois de chutar um caixa eletrônico.

Ele ainda teria fumado no local, e quando o caso veio à tona, o ator explicou que não queria fumar no local e disse que estava no estabelecimento apenas para tentar sacar dinheiro no caixa eletrônico. “Foi um incidente com o cartão de crédito que ficou preso no caixa eletrônico de uma área anexa ao supermercado. Como não havia gerente para solucionar a questão no momento, retornou ao estabelecimento no dia seguinte para reaver o cartão. Uma vez questionado sobre o uso do cigarro, Fabio se retirou para a área externa do estabelecimento”, justificou ele por meio de sua assessoria de imprensa.

Confira o vídeo:

