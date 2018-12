Bebidas furtadas de conveniências são recuperadas

A Polícia Militar (PM) de Batayporã recuperou na manhã deste domingo (30) uma caixa térmica com bebidas furtadas de uma conveniência durante a madrugada.

A equipe policial foi informada por um segurança que dois jovens deslocavam-se nas proximidades do ginásio de esporte na vila Toquinho, com um saco de carvão e outro de bebidas em atitude suspeita. Os policiais passaram então a realizar rondas nas proximidades e encontraram um estabelecimento comercial com a porta aberta.

Ao averiguar o local os policiais observaram que estava todo “revirado” com sinais de invasão e então acionaram o proprietário que, após levantamentos, percebeu a falta de vários produtos.

A rádio patrulha passou a realizar buscas nas proximidades do local furtado e encontraram um jovem com uma caixa com bebidas – 22 garrafas long neck de cervejas e 14 latas de diversas bebidas.

Ao ser indagado sobre a propriedade da mercadoria, informou que seu irmão havia acabado de deixar com ele, e fugido pulando muros da vizinhança ao avistar a viatura da PM.

O jovem flagrado com as bebidas foi conduzido até a delegacia juntamente com o produto do furto para esclarecimentos.

