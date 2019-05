Fábio Trad participa de debate para tribunal contra crimes transnacionais

Matheus Henrique, com informações da assessoria

O deputado federal Fábio Trad (PSD) esteve, na quarta-feira (22), com o representante argentino da Corte Penal Latinoamericana e do Caribe contra o Crime Transnacional Organizado (Copla), deputado Fernando Iglesias e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Felipe Francischini (PSL), para debaterem sobre a criação de tribunal contra crimes organizados transnacionais, na Câmara dos deputados.

Com o objetivo do apoio, o deputado Fernando Iglesias, que também representa a Democracia Global - Movimento pela União Sulamericana e Parlamento Mundial, veio da Argentina para o Brasil para a criação de um tribunal da América Latina e Caribe que julgue e processe crimes envolvendo mais de um país realizados em toda a região.

Segundo a Organização das Nações Unidas, o crime organizado transnacional gera “ganhos” estimados de US$ 870 bilhões por ano e inúmeras vítimas no mundo.

O deputado Fábio Trad afirma que o encontro representou uma etapa decisiva para a integração do Brasil ao tribunal. Para ele, a iniciativa é positiva, pois, além do Protocolo de Palermo e à Convenção da ONU, está alinhada aos debates realizados na Casa pelo grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime no que se refere ao direito processual penal transnacional.

"Há muitas atividades tipificadas como crime organizado transnacional, como tráfico ilícito de drogas, de armas e de pessoas, contrabando de migrantes, lavagem de dinheiro, falsificação de produtos. E o pior é que inúmeras vidas são perdidas como resultado do crime organizado transnacional, que cresce pela ausência de uma jurisprudência que também atue de forma transnacional", explicou Fábio.

