Fábio Trad pede inclusão nas disciplinas escolares sobre os riscos da internet

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) encaminhou uma indicação ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicitando que sejam inseridos nos currículos de ensino fundamental uma disciplina para ensinar as crianças a manterem-se seguras e protegidas ao navegar na Internet. O documento foi apresentado nesta terça-feira (9) pelo parlamentar.

Mais de 24 milhões de crianças e adolescentes têm acesso à internet no Brasil, segundo dados do Comitê Gestor da Internet. Cresce com isso também o desafio das famílias em acompanhar e orientar seus filhos no uso dessa ferramenta tão importante, mas que também pode trazer grandes riscos.

“As crianças são hoje nossa maior preocupação. Ao navegar pela internet, os pequenos podem, facilmente, se tornar alvos de hackers e até predadores sexuais que aproveitam-se da inocência infantil passando-se por amigos”, disse Fábio.

Para Trad, existem muitas formas de proteger as crianças dos perigos da Internet, basta boa vontade e planejamento dos gestores públicos. Como exemplo, ele citou um programa de alfabetização na Internet lançado em 2017 pelo Google e denominado “Be Internet Awesome”, cujo objetivo é justamente ensinar crianças de 7 e 11 anos sobre como se manter seguro e protegido online.

“O conteúdo inclusive já existe. Um programa de alfabetização midiática no ensino fundamental faz-se urgente. É mister que treinemos nossos educadores para que orientem os pequenos a utilizarem a Internet de forma saudável”, finalizou o deputado.

Deixe seu Comentário

Leia Também