Flávio Bolsonaro é diagnosticado com Covid-19

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi diagnosticado com a Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (25) por sua assessoria de comunicação.

Segundo sua assessoria, Flávio está bem, “em isolamento e está tomando cloroquina e azitromicina desde ontem (segunda-feira) ”. O quadro de Flávio é assintomático.

Além de Flávio, outros membros da família foram infectados: o presidente Jair Bolsonaro, seu pai; a primeira-dama Michelle Bolsonaro; e o irmão de Flávio, Jair Renan.

O presidente e a primeira-dama informaram que não têm mais a doença. Ana Cristina Siqueira Valle, mãe de Jair Renan, também disse que o filho já se recuperou da Covid-19.

A avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmino Ferreira, de 80 anos, também contraiu Covid-19. Ela foi internada no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, mas não resistiu e morreu no dia 12 de agosto.

