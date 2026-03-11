Menu
Política

Gianni Nogueira mantém conversas políticas e não descarta mudança de partido

A vice-prefeita de Dourados diz que cenário eleitoral ainda está em formação

11 março 2026 - 09h23Da redação
Gianni NogueiraGianni Nogueira   (PL Mulher)

A vice-prefeita de Dourados e pré-candidata ao Senado, Gianni Nogueira (PL), afirmou que mantém diálogo com diferentes partidos e que ainda não há definição sobre eventual mudança de sigla. Segundo ela, o cenário político em Mato Grosso do Sul ainda está em construção e as decisões sobre alianças e filiações devem ocorrer após as articulações partidárias previstas para este período.

Gianni lembrou que iniciou a pré-campanha ao Senado em 12 de março de 2025, durante um encontro com mulheres em que recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro participou por vídeo e manifestou o desejo de indicar uma mulher de Dourados para disputar a vaga ao Senado pelo PL.

“Comecei minha pré-campanha no dia 12 de março de 2025, quando o presidente Bolsonaro participou por vídeo de uma reunião que fiz no Dia da Mulher e disse que gostaria de indicar uma mulher douradense para a vaga de Senado dentro do PL”, afirmou à imprensa durante visita na Assembleia Legislativa.

A prefeita destacou que o cenário político estadual ainda passa por ajustes e que as definições devem ocorrer após conversas entre lideranças e partidos.

Sobre deixar o PL, Gianni afirmou que diferentes cenários estão sendo avaliados, mas evitou antecipar qualquer decisão. “Existem muitas possibilidades”, concluiu.

As articulações políticas no Estado também envolvem o deputado estadual João Henrique Catan (Novo), recém-filiado ao partido e pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul. O parlamentar tem intensificado conversas com lideranças da direita para construir um novo projeto político para as eleições.

Entre os nomes com quem Catan afirma manter diálogo está Gianni Nogueira. Segundo o deputado, o objetivo é ampliar a base de lideranças do campo conservador e formar chapas competitivas para diferentes cargos nas próximas eleições.

“A Gianni é um quadro importante. Acho que qualquer partido reconheceria a qualidade, o preparo e a história que ela construiu dentro da direita e também no PL”, afirmou.

Catan disse ainda que o Novo pretende apresentar candidatos para diferentes cargos e que as conversas fazem parte do processo de construção partidária. 

Além da vice-prefeita de Dourados, o deputado confirmou que também mantém diálogo com o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL). Apesar das conversas, Catan ressaltou que ainda é cedo para qualquer definição sobre candidaturas ou composições partidárias.

 

