Governador diz que PDV deve ser apresentado à Assembleia

Na manhã desta sexta-feira (1º), os deputados estaduais eleitos nas últimas eleições são empossados em cerimônia realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa, em Campo Grande. A sessão será presidida pelo deputado Onevan de Matos (PSDB).

O governador Reinaldo Azambuja, agradeceu aos parlamentares que deixam a Assembleia e citou a importância do trabalho contínuo que foi realizado nos últimos quatro anos. “É extremamente importante e essencial para o equilíbrio de Mato Grosso do Sul, precisamos continuar e fazer as reformas estruturantes e para isso os poderes devem estar em sintonia”, disse.

Para Azambuja a questão do Plano de Demissão Voluntária (PDV) dos servidores é primordial, e o projeto deve ser apresentado a Casa de Leis ainda neste mês. Segundo ele, essa seria uma forma de auxiliar no reordenamento dos gastos.

“Esse projeto será o primeiro a ser apresentado, para que a gente possa dar condições para o servidor que não quer mais continuar, que já trabalha no setor privado ou possui o negócio próprio, são maneiras de adequações e são necessárias", explicou o governador.

Otimista, Azambuja diz que essa legislatura viverá um momento muito melhor de crescimento e desenvolvimento para o MS, já que o momento de crise aparenta se afastar do país.

Os estudos para reimplantação do programa começou a ser feito no mês de dezembro de 2018 e, segundo o governo, a motivação para o estudo é parte do processo de reestrutução e adequação de despesas, meta do governo em 2019.

