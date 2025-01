Governo brasileiro lamenta acidente que deixou 67 mortos no EUA

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, expressou nesta quinta-feira (30) suas condolências pelo acidente aéreo envolvendo um avião da American Airlines e um helicóptero do Exércitos em Washington, a capital dos Estados Unidos.

“Neste momento de consternação, expressamos nossas sentidas condolências às famílias das vítimas, ao governo e ao povo norte-americano, reafirmando nossa solidariedade a todos os atingidos por essa tragédia”, disse a nota do Itamaraty.

No total, 67 pessoas morreram, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo do avião e três militares que estava no helicóptero.

Segundo o Itamaraty, “até o momento, não há registros de vítimas brasileiras” entre os mortos da tragédia.

